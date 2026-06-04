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Стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы

Экономист Балынин: пенсии россиян вырастут на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028-м
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Индексацию страховых пенсий россиян в 2027-2028 годах планируется проводить в два этапа, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году. Соответственно, средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей. Я могу с уверенностью сказать о том, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и реальном выражении (то есть выше инфляции). Для тех пенсионеров, которые работают в 2026 году, будет третье увеличение страховых пенсий — в августе 2027 года с учетом набранных в текущем году ИПК. Они начисляются только при официальной занятости», — отметил Балынин.

По его словам, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение трех условий: достижение установленного пенсионного возраста, наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 15 лет страхового стажа. В 2026 году страховые пенсии выросли темпами выше инфляции — на 7,6% при инфляции в 2025 году в 5,6%, напомнил Балынин. По его словам, это подтверждает приоритетность вопросов пенсионного обеспечения для государства и перевыполнение показателей, заложенных в указе президента России «О национальных целях развития Российской Федерации».

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