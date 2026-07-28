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Врач рассказала, в каком виде ягоды принесут наибольшую пользу

Врач Соломатина: ягоды принесут наибольшую пользу в натуральном виде
Nata Naumovec/Shutterstock/FOTODOM

Ягоды принесут максимальную пользу организму только в натуральном виде, любая длительная термическая обработка разрушит витамин С и ценные антиоксиданты. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, лучшим способом сохранить полезные свойства плодов остается заморозка без добавления сахара. Чтобы избежать потери структуры и вкусовых качеств плодов при низких температурах, врач посоветовала соблюдать правила заморозки. Эксперт добавила, что традиционные компоты и варенья будут проигрывать свежим продуктам из-за избытка сахара и разрушения полезных веществ.

«Однако даже в переработанном виде ягоды лучше рафинированного сахара за счет остатков клетчатки и микроэлементов», — добавили в сообщении.

Врач-диетолог Нурия Дианова до этого поделилась рекомендациями по заморозке ягод на зиму. По ее словам, для сохранения качества продукта идеально подходит морозилка с режимом шоковой заморозки.

Правильная разморозка также имеет значение: ягоды следует перекладывать из морозилки в холодильник с вечера (процесс дефростации), тогда кристаллы льда не разрывают клеточные оболочки, и к утру порция полностью готова к употреблению, добавила она.

Ранее врач назвала главную опасность фруктов и ягод, растущих у дорог.

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