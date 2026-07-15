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Хозяйкам рассказали, как правильно замораживать ягоды на зиму

Диетолог Дианова: ягоды стоит замораживать в вакуумных пакетах
Shutterstock

Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» поделилась рекомендациями по заморозке ягод на зиму. По ее словам, для сохранения качества продукта идеально подходит морозилка с режимом шоковой заморозки.

«Если у вас обычная камера, техника меняется. Ягоды нужно обязательно вымыть, высушить на бумажных полотенцах и разложить тонким слоем в вакуумных пакетах, выкачав воздух. Не кладите килограмм в пакет, если вы живете один. Замораживайте порциями по 150–200 граммов», — посоветовала специалист.

Правильная разморозка также имеет значение: ягоды следует перекладывать из морозилки в холодильник с вечера (процесс дефростации), тогда кристаллы льда не разрывают клеточные оболочки, и к утру порция полностью готова к употреблению, добавила она.

Еще один хороший способ заготовки ягод на зиму, как отмечала Дианова, — это сушка. Однако стоит помнить, что сухофрукты концентрируют сахар, поэтому норма их потребления резко снижается — до 20–25 граммов, предупредила врач.

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