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Названы симптомы укуса ядовитого паука, распространившегося в России

Биолог Хряпин: температура может быть симптомом укуса каракурта
H. Bellmann/picture alliance/blickwinkel/Global Look Press

Нарушение дыхания и сердцебиения, головокружение, высокая температура, обмороки могут быть симптомами укуса ядовитого паука каракурта. Об этом aif.ru рассказал биолог и энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, его можно встретить только в степи и полупустыне, в том числе в Астраханской и Ростовской области, Оренбуржье, Калмыкии, Крыму, Предкавказье, Ставропольском крае и других южных регионах.

«Особенно рискуют любители отдыха на природе: каракурт может заползти в палатку и укусить спящего. Главная опасность в том, что человек может укуса не почувствовать, потому что укус каракурта не очень болезнен», — сказал Хряпин.

Он добавил, что укус такого паука может привести к трагическим последствиям, в зоне риска находятся дети, пожилые, люди со сниженным иммунитетом.

25 июля сообщалось, что опасные пауки каракурты распространяются по России и могут добраться до Москвы уже этим летом. По данным источников, членистоногих стали замечать там, где раньше их не было: в Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Свердловской областях. Более того, специалисты предполагают, что единичные особи могут оказаться и в Московском регионе, переехав туда вместе с фруктами или стройматериалами из южных регионов.

Ранее ученый оценил вероятность нашествия ядовитых пауков каракуртов на Москву.

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