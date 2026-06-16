Врач назвала самые полезные летние ягоды

Летом ягоды становятся не только вкусным сезонным лакомством, но и источником витаминов, минералов и других полезных веществ. О том, какие ягоды стоит обязательно включить в рацион летом, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

Одной из таких ягод является черника. Она содержит большое количество антоцианов — природных веществ, которые придают ягоде ее характерный темно-синий цвет. По словам врача, именно антоцианы активно изучаются в связи со здоровьем сосудов, мозга и зрения.

«Конечно, черника не восстановит зрение за неделю, как иногда обещают в интернете, но регулярно включать ее в рацион точно стоит», — подчеркнула специалист.

Другой одной из самых популярных ягод является клубника. Как рассказала врач, ее главное преимущество связано с высоким содержанием витамина С.

«В сезон всего одна порция ягод (примерно 100 г) может обеспечить значительную часть суточной потребности в этом витамине. Кроме того, клубника содержит много воды и относительно мало калорий, поэтому может стать хорошей альтернативой сладостям в жаркое время года», — рассказала Хайкина.

Если говорить о содержании витамина С, то, по словам врача, в число лидеров среди популярных ягод входит черная смородина. Помимо витамина С она содержит большое количество антиоксидантов и растительных соединений, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Дополнительным преимуществом специалист назвала способность смородины хорошо переносить заморозку, так что лучше запастись этой волшебной ягодой на зиму», — посоветовала нутрициолог.

Другой полезной ягодой врач назвала малину за высокое содержание клетчатки, которая помогает поддерживать работу кишечника и способствует более длительному насыщению. Кроме того, малина относительно сладкая на вкус, поэтому многим людям она помогает легче отказаться от лишних десертов и выпечки в летний период.

Нередко незаслуженно остается без внимания и вишня. По словам Хайкиной, несмотря на то что она более кислая, чем та же черешня, пользы в ней не мало.

«Она содержит антиоксиданты и растительные соединения, которые изучаются в связи с восстановлением после физических нагрузок и поддержанием здоровья сосудов. А еще вишня просто отлично подходит для летнего сезона: ее можно есть свежей, добавлять в каши, творог или использовать в качестве полезного перекуса», — рассказала специалист.

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