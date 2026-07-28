Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В МВД напомнили, что родители обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб

МВД: родители обязаны возмещать ущерб от совершенных их детьми преступлений
Global Look Press

Министерство внутренних дел России предупреждает, что родители и другие законные представители обязаны возмещать материалный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми или подопечными. Об этом в видеообращении, опубликованном в мессенджере «Макс», заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб», — сказала Волк.

В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на фоне роста подростковой преступности начнутся рейды по выявлению радикально настроенной молодежи в торговых центрах. Полицейские будут обращать внимание на атрибуты в одежде и аксессуары, относящиеся к «неформальным асоциальным группировкам». Подростков планируют вовлекать в процесс «дерадикализации».

Ранее в Госдуме заявили, что подростки-преступники обычно не выделяются в толпе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!