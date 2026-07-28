В МВД напомнили, что родители обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб

Министерство внутренних дел России предупреждает, что родители и другие законные представители обязаны возмещать материалный ущерб, причиненный их несовершеннолетними детьми или подопечными. Об этом в видеообращении, опубликованном в мессенджере «Макс», заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб», — сказала Волк.

В министерстве также призвали не выполнять требования и указания незнакомых лиц, какие бы предлоги они ни использовали, и в срочном порядке обращаться в правоохранительные органы, если неизвестные толкают на незаконные действия.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на фоне роста подростковой преступности начнутся рейды по выявлению радикально настроенной молодежи в торговых центрах. Полицейские будут обращать внимание на атрибуты в одежде и аксессуары, относящиеся к «неформальным асоциальным группировкам». Подростков планируют вовлекать в процесс «дерадикализации».

Ранее в Госдуме заявили, что подростки-преступники обычно не выделяются в толпе.