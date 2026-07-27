В Госдуме заявили, что силовики не имеют права задерживать подростков за внешний вид

В торговых центрах Санкт-Петербурга пройдут полицейские рейды в поисках представителей «радикально настроенной молодежи» из «неформальных асоциальных группировок». Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» выразила мнение, что смысл рейдов силовиков в ТЦ заключается не в борьбе с субкультурами, а в профилактике радикализации.

«Важно понимать, что акцент на внешнем виде — это лишь самый поверхностный и самый спорный инструмент. В подростковой среде нестандартный стиль чаще норма, а не маркер опасности. Если говорить о реальных рисках, то практика показывает, что многие опасные сценарии развиваются как раз вне «видимой» субкультурной повестки. Например, несовершеннолетние, причастные к тяжким преступлениям, и даже потенциальные скулшутеры зачастую выглядели максимально «обычно» и ничем не выделялись в толпе. Их опасность проявлялась не в одежде, а в замкнутости, в резких изменениях поведения, в токсичном цифровом следе, в дистанцировании от семьи и школы. Поэтому профилактика должна опираться не на визуальные стереотипы, а на комплексную работу: наблюдение за поведением, раннее выявление кризисных состояний и выстраивание доверительных каналов коммуникации», — заявила она.

Останина добавила, что силовики не имеют права задерживать подростков за внешний вид или наличие символики, которая не запрещена.

«На практике сотрудники могут подойти, проверить документы, задать вопросы — но это не задержание, а попытка установить контакт и оценить обстановку. И здесь критически важно, чтобы такие контакты не превращались в стигматизацию целых групп подростков или провоцирование конфликтов и недовольства действиями правоохранительных органов. Если профилактика будет строиться на субъективных оценках типа «как выглядит», она не только не снизит риски, но и подорвет доверие молодежи к институтам, которые должны ей помогать», — добавила она.

Депутат считает, что профилактические мероприятия должны быть регулярными и адресными, а не разовыми «зачистками» торговых центров.

«Профилактика — это не про поиск «подозрительных» по внешности, а про раннее выявление уязвимости: кто перестал ходить в школу, кто стал агрессивным, кто ушел в цифровую изоляцию, кто попал под влияние деструктивных сообществ в сети. Результат зависит не от отдельных рейдов как таковых, а от того, какая система работы и поддержки стоит за ними. Если цель — поставить галочку и отчитаться о «выявленных неформалах», пользы не будет. Но если за каждым контактом следует индивидуальная работа с психологом, социальным педагогом, наставником, куратором по интересам, — тогда есть шанс реально помочь подростку, который оказался в зоне риска. Именно поэтому нельзя сосредотачиваться только на внешнем виде», — уточнила она.

26 июля Telegram-канал «Осторожно, Петербург» со ссылкой на план работы по профилактике радикализации школьников сообщил, что в городе проведут рейды в «местах скопления несовершеннолетних», в том числе в торговых центрах, для выявления «неформалов и радикалов». Согласно документу, мероприятия пройдут в августе и сентябре с участием сотрудников Центра противодействия экстремизму (Центр «Э» — прим. «Газеты.Ru») регионального ГУ МВД РФ, комитета по молодежной политике и социального центра «Контакт».

В ходе рейдов силовики собираются искать представителей «радикально настроенной молодежи». Распознавать их предлагается по «отличительным внешним атрибутам в одежде» и «различным аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам». Названная цель рейдов — вовлечь подростков «в процесс профилактической работы по дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».

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