В Петербурге начнутся рейды в ТЦ: полицейские будут искать юных неформалов и радикалов

В торговых центрах Санкт-Петербурга в течение двух месяцев будут искать представителей радикально настроенной молодежи. Рейды начнутся в августе и завершатся в сентябре, следует из постановления комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города.
Радикальную молодежь планируют выявлять по отличительным внешним атрибутам в одежде и различным аксессуарам, относящимся к «неформальным асоциальным группировкам». Молодых людей предлагается вовлекать в процесс «дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».
В операции будут задействованы сотрудники полиции, а именно Центра противодействия экстремизму (Центр «Э»), а также представители городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».
В документе подчеркивается, что в Петербурге на профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних (ОДН) состоят 3577 несовершеннолетних. Из них 18 человек относят себя к неформальным молодежным группировкам. В числе данной категории подростков — один спортивный болельщик, участники несанкционированных митингов, подписчики экстремистских интернет-сообществ, а также лица, совершившие противоправные деяния экстремистской направленности.
Согласно представленной в постановлении информации, в Петербурге отмечается рост подростковой преступности: число таких деяний выросло на 26% (до 339), и почти все они совершались в составе групп по предварительному сговору. Количество несовершеннолетних участников преступлений к 1 июля подскочило на 59,2% (до 328 человек), при этом 23 подростка совершили правонарушения в нетрезвом виде.
«Нестандартный стиль — не маркер опасности»
Рейды правоохранительных органов в торгово-развлекательных центрах направлены не на подавление молодежных субкультур, а на предотвращение их радикализации, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
«Важно понимать, что акцент на внешнем виде — это лишь самый поверхностный и самый спорный инструмент. В подростковой среде нестандартный стиль чаще норма, а не маркер опасности. Если говорить о реальных рисках, то практика показывает, что многие опасные сценарии развиваются как раз вне «видимой» субкультурной повестки», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».
Останина обратила внимание, что в ходе профилактических мероприятий не ищут «подозрительных» по внешности. Ведется работа над «ранним выявлением уязвимости».
«Кто перестал ходить в школу, кто стал агрессивным, кто ушел в цифровую изоляцию, кто попал под влияние деструктивных сообществ в сети», — привела примеры парламентарий.
Если преследуется цель поставить галочку и отчитаться о «выявленных неформалах», пользы не будет, уверена Останина. Чтобы помочь подростку, который оказался в зоне риска, необходима индивидуальная работа с психологом, социальным педагогом, наставником и куратором по интересам.
«Нельзя сосредотачиваться только на внешнем виде», — подчеркнула депутат.
Останина обратила внимание, что подростки, причастные к тяжким преступлениям, зачастую выглядели максимально «обычно» и ничем не выделялись в толпе. «Их опасность проявлялась не в одежде, а в замкнутости, в резких изменениях поведения, в токсичном цифровом следе, в дистанцировании от семьи и школы», — сказала парламентарий.
В связи с этим профилактическая работа должна опираться не на «визуальные стереотипы, а на комплексную работу» — наблюдение за поведением, раннее выявление кризисных состояний и выстраивание доверительных каналов коммуникации», считает Останина.
При этом депутат подчеркнула, что полицейские не имеют права задерживать подростков за внешний вид или наличие незапрещенной символики. Однако сотрудники правоохранительных органов могут подойти, проверить документы и задать вопросы.
«Это не задержание, а попытка установить контакт и оценить обстановку», — объяснила Останина.
В то же время «критически важно», чтобы подобные контакты не превращались в «стигматизацию целых групп подростков или провоцирование конфликтов и недовольства действиями правоохранительных органов», указала депутат.
«Если профилактика будет строиться на субъективных оценках типа «как выглядит», она не только не снизит риски, но и подорвет доверие молодежи к институтам, которые должны ей помогать», — добавила Останина.