В Петербурге начнутся рейды в ТЦ: полицейские будут искать юных неформалов и радикалов

В Петербурге на фоне роста подростковой преступности начнутся рейды по выявлению радикально настроенной молодежи в торговых центрах. Полицейские будут обращать внимание на атрибуты в одежде и аксессуары, относящиеся к «неформальным асоциальным группировкам». Подростков планируют вовлекать в процесс «дерадикализации». Тем временем в Госдуме предупредили: если преследуется цель поставить галочку и отчитаться о «выявленных неформалах», пользы не будет.

В торговых центрах Санкт-Петербурга в течение двух месяцев будут искать представителей радикально настроенной молодежи. Рейды начнутся в августе и завершатся в сентябре, следует из постановления комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города.

Радикальную молодежь планируют выявлять по отличительным внешним атрибутам в одежде и различным аксессуарам, относящимся к «неформальным асоциальным группировкам» . Молодых людей предлагается вовлекать в процесс «дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».

В операции будут задействованы сотрудники полиции, а именно Центра противодействия экстремизму (Центр «Э»), а также представители городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».

В документе подчеркивается, что в Петербурге на профилактическом учете в отделах по делам несовершеннолетних (ОДН) состоят 3577 несовершеннолетних. Из них 18 человек относят себя к неформальным молодежным группировкам . В числе данной категории подростков — один спортивный болельщик, участники несанкционированных митингов, подписчики экстремистских интернет-сообществ, а также лица, совершившие противоправные деяния экстремистской направленности.

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Согласно представленной в постановлении информации, в Петербурге отмечается рост подростковой преступности : число таких деяний выросло на 26% (до 339), и почти все они совершались в составе групп по предварительному сговору. Количество несовершеннолетних участников преступлений к 1 июля подскочило на 59,2% (до 328 человек), при этом 23 подростка совершили правонарушения в нетрезвом виде.

«Нестандартный стиль — не маркер опасности»

Рейды правоохранительных органов в торгово-развлекательных центрах направлены не на подавление молодежных субкультур, а на предотвращение их радикализации, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Важно понимать, что акцент на внешнем виде — это лишь самый поверхностный и самый спорный инструмент. В подростковой среде нестандартный стиль чаще норма, а не маркер опасности. Если говорить о реальных рисках, то практика показывает, что многие опасные сценарии развиваются как раз вне «видимой» субкультурной повестки», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Останина обратила внимание, что в ходе профилактических мероприятий не ищут «подозрительных» по внешности. Ведется работа над «ранним выявлением уязвимости».

«Кто перестал ходить в школу, кто стал агрессивным, кто ушел в цифровую изоляцию, кто попал под влияние деструктивных сообществ в сети», — привела примеры парламентарий.

Если преследуется цель поставить галочку и отчитаться о «выявленных неформалах», пользы не будет , уверена Останина. Чтобы помочь подростку, который оказался в зоне риска, необходима индивидуальная работа с психологом, социальным педагогом, наставником и куратором по интересам.

«Нельзя сосредотачиваться только на внешнем виде», — подчеркнула депутат.

Останина обратила внимание, что подростки, причастные к тяжким преступлениям, зачастую выглядели максимально «обычно» и ничем не выделялись в толпе. «Их опасность проявлялась не в одежде, а в замкнутости, в резких изменениях поведения, в токсичном цифровом следе, в дистанцировании от семьи и школы», — сказала парламентарий.

В связи с этим профилактическая работа должна опираться не на «визуальные стереотипы, а на комплексную работу» — наблюдение за поведением, раннее выявление кризисных состояний и выстраивание доверительных каналов коммуникации», считает Останина.

При этом депутат подчеркнула, что полицейские не имеют права задерживать подростков за внешний вид или наличие незапрещенной символики . Однако сотрудники правоохранительных органов могут подойти, проверить документы и задать вопросы.

«Это не задержание, а попытка установить контакт и оценить обстановку», — объяснила Останина.

В то же время «критически важно», чтобы подобные контакты не превращались в «стигматизацию целых групп подростков или провоцирование конфликтов и недовольства действиями правоохранительных органов», указала депутат.

«Если профилактика будет строиться на субъективных оценках типа «как выглядит», она не только не снизит риски, но и подорвет доверие молодежи к институтам, которые должны ей помогать», — добавила Останина.