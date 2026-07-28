В Краснодаре сожгли почти 200 кг санкционного сыра

Суд в Краснодаре оштрафовал магазин на 100 тыс. рублей за санкционный сыр

Суд в Краснодаре оштрафовал продуктовый магазин на 100 тысяч рублей за продажу почти 200 килограммов импортного сыра, ввоз которого запрещен в Россию антисанкционным законодательством. Об этом сообщает РИА Новости.

В магазине продавались около 40 видов сыра и несколько видов мясных изделий, произведенных в Италии, Испании, Нидерландах, Германии и Норвегии. Уточняется, что продукты из этих и других стран запрещены к ввозу и продаже в России с 2014 года.

Представитель магазина сообщил, что купил товар у физического лица за наличный расчет. При этом исследование продукции не проводилось, также на нее не было предоставлено никаких документов. Он полностью признал вину в административном правонарушении.

Согласно материалам дела, почти 199 килограммов санкционного товара изъяли и сожгли в установленном порядке сотрудники Россельхознадзора.

Отмечается, что среди утилизованной продукции были сыры пармезан, пекорино, грана падано, камамбер и другие.

На основании нарушения требований технических регламентов прокуратура обратилась в суд с просьбой привлечь магазин к административной ответственности. Суд удовлетворил это ходатайство и назначил нарушителю штраф в размере 100 тысяч рублей.

До этого в Ставропольском крае нашли магазины с контрафактной одеждой, сумками и электроникой. В пяти проверенных магазинах выявили более 5 тыс. единиц контрафактных товаров и свыше 7 тыс. изделий без обязательной маркировки.

Ранее в России выявили более 50 млн нарушений на маркетплейсах.