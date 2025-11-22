В Ставропольском крае нашли магазины с контрафактной одеждой, сумками и электроникой

Федеральная таможенная служба (ФТС) России обнаружила и изъяла в Ставропольском крае более 12 тыс. единиц контрафактной и немаркированной продукции на сумму около 25 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Среди изъятого оказались одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары к ним. По данным ФТС, незаконную продукцию изъяли в ходе мероприятий в Ставрополе, Минеральных Водах и поселке Иноземцево. В пяти проверенных магазинах выявили более 5 тыс. единиц контрафактных товаров и свыше 7 тыс. изделий без обязательной маркировки. Часть из изъятых мобильных телефонов направлена на экспертизу для проверки законности ввоза и установления рыночной стоимости.

В ведомстве отметили, что по всем выявленным фактам сейчас проводятся контрольные мероприятия, и при подтверждении нарушений будут возбуждены административные и уголовные дела.

Эксперты подчеркнули, что незаконный ввоз немаркированных и контрафактных товаров нарушает права потребителей, наносит ущерб добросовестному бизнесу и отечественным производителям, а также лишает государство налоговых поступлений. Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов подчеркнул, что покупатели таких товаров рискуют получить некачественный продукт без гарантий и возможности технического обслуживания.

Павлов добавил, что государство создало удобные условия для легального ввоза товаров: цифровизированные сервисы и прозрачные взаимодействия с ведомствами позволяют оформлять продукцию законно. При этом в октябре президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих статус продукции как товаров ЕАЭС, при соблюдении определённых условий. По данным ФТС, по этому механизму границу уже пересекли 2 847 большегрузов.

Ранее в России выявили более 50 млн нарушений на маркетплейсах.