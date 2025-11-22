На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ставропольском крае нашли магазины с контрафактной одеждой, сумками и электроникой

ФТС нашла в магазинах в Ставропольском крае незаконную продукцию на 25 млн рублей
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) России обнаружила и изъяла в Ставропольском крае более 12 тыс. единиц контрафактной и немаркированной продукции на сумму около 25 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Среди изъятого оказались одежда, сумки, парфюмерия, телефоны и аксессуары к ним. По данным ФТС, незаконную продукцию изъяли в ходе мероприятий в Ставрополе, Минеральных Водах и поселке Иноземцево. В пяти проверенных магазинах выявили более 5 тыс. единиц контрафактных товаров и свыше 7 тыс. изделий без обязательной маркировки. Часть из изъятых мобильных телефонов направлена на экспертизу для проверки законности ввоза и установления рыночной стоимости.

В ведомстве отметили, что по всем выявленным фактам сейчас проводятся контрольные мероприятия, и при подтверждении нарушений будут возбуждены административные и уголовные дела.

Эксперты подчеркнули, что незаконный ввоз немаркированных и контрафактных товаров нарушает права потребителей, наносит ущерб добросовестному бизнесу и отечественным производителям, а также лишает государство налоговых поступлений. Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов подчеркнул, что покупатели таких товаров рискуют получить некачественный продукт без гарантий и возможности технического обслуживания.

Павлов добавил, что государство создало удобные условия для легального ввоза товаров: цифровизированные сервисы и прозрачные взаимодействия с ведомствами позволяют оформлять продукцию законно. При этом в октябре президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий до 10 декабря ввоз товаров автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии без документов, подтверждающих статус продукции как товаров ЕАЭС, при соблюдении определённых условий. По данным ФТС, по этому механизму границу уже пересекли 2 847 большегрузов.

Ранее в России выявили более 50 млн нарушений на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами