В России выявили более 50 млн нарушений на маркетплейсах

«Честный знак» зафиксировал более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Система маркировки «Честный знак» в период с января по сентябрь 2025 года зафиксировала более 50 млн нарушений продаж на маркетплейсах. Об этом заявил директор по контрольно-надзорной деятельности Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антон Гущанский на форуме E-Retail Week 2025, передает ТАСС.

«За прошедшие девять месяцев на крупнейших маркетплейсах мы зафиксировали порядка 50 млн нарушений по товарам, которые подлежат обязательной маркировке. По сравнению с прошлым годом цифра снизилась на 30% — площадки заметно повысили качество контроля», — сказал глава оператора маркировки.

Гущанский добавил, что большинство нарушений связаны с продажей товаров с признаками контрафакта и неприменением разрешительного режима.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на некоторые группы товаров, которые продаются через маркетплейсы. По мнению министра, данная мера может защитить бизнес от злоупотреблений со стороны потребителей или конкурентов.

Ранее в России предложили ввести налог на зарубежные товары с маркетплейсов.

