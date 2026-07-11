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Общество

Минобрнауки определило обязательные предметы для всех студентов

Могилевский: «История» и «Русский язык» станут обязательными в вузах
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Министерство науки и высшего образования России определило перечень обязательных гуманитарных дисциплин, которые войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский в беседе с РИА Новости.

По его словам, независимо от выбранного направления подготовки все студенты будут изучать четыре предмета: историю, философию, основы российской государственности и русский язык.

Могилевский отметил, что министерство планирует унифицировать подходы к преподаванию этих дисциплин и обновить их содержание с учетом современных научных исследований и достижений отечественных ученых. Это позволит сформировать единые образовательные стандарты для студентов российских вузов.

Замминистра добавил, что соответствующие изменения будут реализовываться в рамках пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования, который уже действует в ряде университетов страны.

9 июля президент РФ Владимир Путин потребовал включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты обучения в высших учебных заведениях. Ответственным за исполнение поручения был назначен руководитель министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее в России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире.

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