Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России планируют объединить юридические специальности в одно направление

Минюст и Минобрнауки унифицируют юридическое образование в одно направление
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Минобрнауки РФ предлагает объединить дублирующиеся юридические специальности в единое направление «Юриспруденция» и создать общее ядро базовых дисциплин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Макс».

По данным ведомства, сейчас юридическое образование получают около 517 тыс. студентов в 552 университетах страны. При этом, несмотря на большое количество выпускников, на рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных юристов.

В рамках изменений планируется создать единое базовое ядро юридических дисциплин для всех студентов, чтобы обеспечить общий уровень подготовки и единство правовой системы. Также предполагается сохранить профили обучения, учитывающие разные направления профессиональной деятельности юристов.

Срок обучения по юридическому профилю планируется установить в пять лет. В дипломах вместо общей степени бакалавра или магистра будет указываться конкретная квалификация выпускника.

До этого глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил объединить дипломы о высшем юридическом образовании. По его словам, ассоциация поддержала инициативу созданной при Миннауки юридической комиссии о том, чтобы у выпускников юридических факультетов в дипломах было написано «юрист».

Ранее были названы зарплаты российских юристов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Допуск российских волейболистов, неожиданные полуфиналы Уимблдона, победа Швейцарии. Главные события в спорте 8 июля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!