В России планируют объединить юридические специальности в одно направление

Минобрнауки РФ предлагает объединить дублирующиеся юридические специальности в единое направление «Юриспруденция» и создать общее ядро базовых дисциплин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в «Макс».

По данным ведомства, сейчас юридическое образование получают около 517 тыс. студентов в 552 университетах страны. При этом, несмотря на большое количество выпускников, на рынке труда сохраняется дефицит квалифицированных юристов.

В рамках изменений планируется создать единое базовое ядро юридических дисциплин для всех студентов, чтобы обеспечить общий уровень подготовки и единство правовой системы. Также предполагается сохранить профили обучения, учитывающие разные направления профессиональной деятельности юристов.

Срок обучения по юридическому профилю планируется установить в пять лет. В дипломах вместо общей степени бакалавра или магистра будет указываться конкретная квалификация выпускника.

До этого глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил объединить дипломы о высшем юридическом образовании. По его словам, ассоциация поддержала инициативу созданной при Миннауки юридической комиссии о том, чтобы у выпускников юридических факультетов в дипломах было написано «юрист».

Ранее были названы зарплаты российских юристов.