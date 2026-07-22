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Общество

В Новосибирске многодетного отца приняли за педофила и избили

В Новосибирске трое мужчин избили многодетного отца, приняв его за педофила
Виталий Аньков/РИА Новости

В Новосибирске правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах избиении мужчины и его тестя, мужчин избили неизвестные, заподозрив в них педофилов. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в парке «Бугринская роща, многодетная семья отправилась на прогулку мать следила за детьми на детской площадке, ее муж и 76-летний отец сидели в кафе неподалеку. В какой-то момент на мужчина напали трое неизвестных и избили. Компания заявила, что их дети сказали, что на них кто то напал, и мужчины приняли сибиряков за педофилов, извинений они не принесли.

Сейчас супруг женщины чувствует себя нормально, у 76-летнего отца сохраняются головные боли. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что вынесено постановление о возбуждении административного производства по факту нанесения побоев, проводится проверка.

До этого в Калининграде мужчина едва не проломил подростку голову из-за жаргонного слова. Незнакомец таскал мальчика за шиворот, пинал, швырял на асфальт и хватал за волосы. У школьника диагностировали сотрясение мозга, ушибы лба и тела, семья подростка обратилась в полицию.

Ранее россиянин угрожал приятелю ножом за упреки в пренебрежении женской красотой.

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