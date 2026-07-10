Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме возмутились мягким наказанием для крымского педофила-рецидивиста

Депутат Миронов попросит Верховный суд пересмотреть приговор педофилу-рецидивисту из Севастополя
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил «Газете.Ru», что подготовит обращение к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову после слишком мягкого, на его взгляд, приговора для педофила-рецидивиста из Севастополя — мужчина получил 17 лет колонии особого режима за преступление против 9-летней девочки.

«Еще во время работы в Совете Федерации я предлагал ввести пожизненное заключение для педофилов, чтобы обезопасить наших детей и очистить улицы от этой скверны. Долго обсуждали этот вопрос, наконец в 2022 году ввели в статью 132 УК пожизненное, правда, только для педофилов-рецидивистов. Хорошо, пусть хотя бы так. А что на практике. Подонок совершает насилие над ребенком, ему грозит до 15 лет, он получает десятку, выходит на волю и тут же новое преступление. Теперь ему грозит пожизненное, но он даже 20 лет не получает. Наверное, чтобы вышел на свободу еще крепким дядей и успел выбрать новую жертву. А еще пишут про «суровый приговор». Это суровый приговор нашей судебной системе!», — заявил парламентарий.

Миронов отметил, что доля педофилов, которые после отбывания наказания снова совершают преступления, по оценке движения «Сдай педофила» составляет 97%, а согласно выводам экспертов Московского института психоанализа — 99%.

«То есть любой вердикт для этих мерзавцев кроме пожизненного заключения — почти гарантия нового страшного преступления. Но у нас даже рецидивисты избегают заслуженной кары. Очевидно, добрые судьи уверены, что их дети не столкнутся с извращенцем. Мы зачем тогда законы принимаем, ужесточаем наказания — для галочки, чтобы попугать? Хочу обратиться к главе Верховного суда Игорю Викторовичу Краснову с просьбой проанализировать практику рассмотрения уголовных дел по статье 132 УК в отношении несовершеннолетних. Что-то тут неладное творится. Что же касается конкретного дела, то здесь приговор, безусловно, должен быть пересмотрен», — заключил Миронов.

До этого в Севастополе суд вынес приговор мужчине, который приставал к девятилетней девочке. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 39-летний россиянин преследовал несовершеннолетнюю, с которой раньше не общался. Когда они зашли в подъезд, надругался над ребенком. После задержания выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобное преступление, он отсидел 10 лет и совершил новое преступление спустя месяц после выхода из тюрьмы.

Ранее в Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и чуть не изнасиловал.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!