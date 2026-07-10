В Госдуме возмутились мягким наказанием для крымского педофила-рецидивиста

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил «Газете.Ru», что подготовит обращение к председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову после слишком мягкого, на его взгляд, приговора для педофила-рецидивиста из Севастополя — мужчина получил 17 лет колонии особого режима за преступление против 9-летней девочки.

«Еще во время работы в Совете Федерации я предлагал ввести пожизненное заключение для педофилов, чтобы обезопасить наших детей и очистить улицы от этой скверны. Долго обсуждали этот вопрос, наконец в 2022 году ввели в статью 132 УК пожизненное, правда, только для педофилов-рецидивистов. Хорошо, пусть хотя бы так. А что на практике. Подонок совершает насилие над ребенком, ему грозит до 15 лет, он получает десятку, выходит на волю и тут же новое преступление. Теперь ему грозит пожизненное, но он даже 20 лет не получает. Наверное, чтобы вышел на свободу еще крепким дядей и успел выбрать новую жертву. А еще пишут про «суровый приговор». Это суровый приговор нашей судебной системе!», — заявил парламентарий.

Миронов отметил, что доля педофилов, которые после отбывания наказания снова совершают преступления, по оценке движения «Сдай педофила» составляет 97%, а согласно выводам экспертов Московского института психоанализа — 99%.

«То есть любой вердикт для этих мерзавцев кроме пожизненного заключения — почти гарантия нового страшного преступления. Но у нас даже рецидивисты избегают заслуженной кары. Очевидно, добрые судьи уверены, что их дети не столкнутся с извращенцем. Мы зачем тогда законы принимаем, ужесточаем наказания — для галочки, чтобы попугать? Хочу обратиться к главе Верховного суда Игорю Викторовичу Краснову с просьбой проанализировать практику рассмотрения уголовных дел по статье 132 УК в отношении несовершеннолетних. Что-то тут неладное творится. Что же касается конкретного дела, то здесь приговор, безусловно, должен быть пересмотрен», — заключил Миронов.

До этого в Севастополе суд вынес приговор мужчине, который приставал к девятилетней девочке. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 39-летний россиянин преследовал несовершеннолетнюю, с которой раньше не общался. Когда они зашли в подъезд, надругался над ребенком. После задержания выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за подобное преступление, он отсидел 10 лет и совершил новое преступление спустя месяц после выхода из тюрьмы.

Ранее в Тюмени педофил затащил девочку в подъезд и чуть не изнасиловал.