Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Рок-музыкант Стас Намин обвинил пасынка в покушении на убийство

Музыкант Намин обвинил пасынка в намерении повесить двойное убийство на мать
Светлана Шевченко/РИА Новости

Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в намерении возложить ответственность за убийство бабушки и сводного брата на свою мать, которая приехала на место преступления до правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, о преступлении Намину стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, когда она приехала в дом к матери, сын набросился на нее сзади и надавил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как женщина очнулась, Ткаченко сказал ей, что она убила второго сына и мать, а после якобы пыталась покончить с собой. Женщина долго уговаривала сына дать ей возможность похоронить близких, в результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию.

Также в документах говорится, что сама мать осужденного не помнит о произошедшем, но «допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий».

31 марта 2026 года пасынка Стаса Намина Романа Ткаченко осудили в Москве за убийство бабушки и брата. Он объяснял, что действовал под влиянием внутреннего голоса по имени «Зеро», однако три экспертизы признали мужчину вменяемым. Сам Намин назвал пасынка «отморозком» и публично открестился от него. Что привело к семейной трагедии и как суд выносил приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!