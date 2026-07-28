Рок-музыкант Стас Намин обвинил пасынка в покушении на убийство

Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в намерении возложить ответственность за убийство бабушки и сводного брата на свою мать, которая приехала на место преступления до правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам, о преступлении Намину стало известно со слов бывшей супруги, которая также рассказала, что, когда она приехала в дом к матери, сын набросился на нее сзади и надавил за шею, отчего она потеряла сознание. После того как женщина очнулась, Ткаченко сказал ей, что она убила второго сына и мать, а после якобы пыталась покончить с собой. Женщина долго уговаривала сына дать ей возможность похоронить близких, в результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию.

Также в документах говорится, что сама мать осужденного не помнит о произошедшем, но «допускает, что это мог быть ее субъективный анализ событий».

31 марта 2026 года пасынка Стаса Намина Романа Ткаченко осудили в Москве за убийство бабушки и брата. Он объяснял, что действовал под влиянием внутреннего голоса по имени «Зеро», однако три экспертизы признали мужчину вменяемым. Сам Намин назвал пасынка «отморозком» и публично открестился от него. Что привело к семейной трагедии и как суд выносил приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына.