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В Минобрнауки назвали даты окончания приема заявлений в вузы

Минобрнауки России объявило даты завершения приема заявлений в вузы
Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

В России прием заявлений в вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета закончится 25 июля, а на платные места — не позднее 20 сентября. Об этом рассказали РИА Новости в Минобрнауки.

«Конкурсные списки будут опубликованы на сайтах вузов и на портале «Госуслуг» 27 июля», — уточнили в ведомстве.

При этом до 1 августа в РФ принимаются согласия на зачисление от поступающих по льготам, олимпиадников, а также заключивших договоры о целевом обучении, до 5 августа — от поступающих по основному конкурсу.

Отмечается, что после этих дат и до издания приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета (3 августа — для поступающих по квотам и для олимпиадников, 7 августа — для поступающих по основному конкурсу) реализуют «дни тишины».

Как рассказали в Минобрнауки, в данный период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, подать и отозвать согласия на зачисление. Это поможет зафиксировать список внесенных в приказы и даст поступающим четкое понимание своего статуса.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что по программам магистратуры учебные заведения сами устанавливают дату завершения приема документов на бюджетные места, но она не должна быть позднее 20 августа. При поступлении на платные места по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры дата окончания приема заявлений также определяется вузом самостоятельно, но не позднее 20 сентября.

Накануне в Минобрнауки сообщили, что в рамках приемной кампании 2026 года документы на поступление в высшие учебные заведения России подали более миллиона человек.

Наибольшей популярностью у поступающих в вузы пользуются информатика и вычислительная техника, педагогика, лечебное дело, инженерное дело и технические науки.

Ранее в Госдуме назвали высшее образование в России «непозволительной роскошью».

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