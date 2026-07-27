Мужчина пошел купаться во время шторма в Сочи и не выжил

В Сочи мужчина не выжил, решив искупаться во время шторма

В Сочи мужчина пошел купаться во время шторма и ушел под воду. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел в районе дикого пляжа «72-ой километр». Житель Ростовской области пошел купаться во время шторма и не смог выплыть на берег. Спасатели на катере обследовали акваторию, буны и защитные сооружения, но пропавшего обнаружить не удалось.

Поиски продолжили на следующий день. Сотрудники экстренных служб и водолазы в результате нашли мужчину на дне в 130 метрах от береговой полосы, его доставили на сушу.

До этого в Уфе пенсионер пытался достать внука из воды и не выжил. Мальчик каких-либо серьезных повреждений не получил. Отмечается, что семья отдыхала на месте, не предназначенном для купания.

Ранее сообщалось, что россиянин купался с сыном в Балтийском море и ушел под воду.