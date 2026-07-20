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Автомобили

Ушел на дно вместе с женщиной: в Красноярском крае затонуло авто

В Красноярском крае автомобиль с женщиной ушел под воду
КГКУ «Спасатель»/VK

В поселке Песчанка в Красноярском крае легковой автомобиль съехал в озеро и ушел под воду вместе с находившейся внутри женщиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Борус. Люди».

По информации спасателей, тело было обнаружено в салоне машины, которая лежала на глубине четырех метров. Водолазам потребовалось два спуска, чтобы поднять женщину на поверхность и передать ее сотрудникам полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, водительница находилась в автомобиле одна. Правоохранители устанавливают причину, по которой машина съехала в водоем.

До этого на видео попало, как в районе Мытищ мусоровоз опрокинулся во время съезда с МКАД. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что на месте происшествия работают спасатели, которые уже поставили транспортное средство на колеса. Грузовик получил механические повреждения. Информации о состоянии водителя на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что в Подмосковье Volkswagen с людьми разорвало в фатальном ДТП.

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