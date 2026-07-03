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Общество

В Уфе пенсионер пытался достать внука из воды и не выжил

В Уфе не спасли пенсионера, который хотел помочь внуку и ушел под воду
Pixabay

В Уфе 72-летний мужчина ушел на дно водоема во время отдыха. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в деревне Королево. Россиянин проводил время вместе с внуком на берегу реки Уршак. В какой-то момент мальчик зашел в воду, но стал уходить под воду.
Заметив это, родственник бросился на помощь, но самостоятельно выбраться не смог. Мальчик каких-либо серьезных повреждений не получил.

«В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают экстренные службы, проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщается в публикации.

Отмечается, что семья отдыхала на месте, не предназначенном для купания. В МЧС напомнили, что в подобных местах илистое дно, резкие перепады глубин и другие препятствия, а также нет спасателей.

До этого в Приангарье ребенок оказался в воде во время сплава. Его пытались спасти двое мужчин, но и сами попали в реку. После инцидента специалисты организовали поиски.

Ранее на сплаве в Приангарье течением едва не унесло второго ребенка

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