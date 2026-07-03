Россиянин купался с сыном в Балтийском море и ушел под воду

В Калининградской области нашли тело мужчины, утонувшего на глазах у сына

Мужчина не выжил во время купания в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Вечером 2 июля на берегу Балтийского моря в Светлогорске очевидцы обнаружили тело мужчины. Личность потерпевшего установили, им оказался 38‑летний местный житель.

«По предварительным данным, мужчина вместе с несовершеннолетним сыном купался в море. На глазах сына он начал тонуть. Муниципальные спасатели извлекли мужчину на берег уже без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Сотрудники СК начали доследственную проверку, назначена судебно‑медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти тонущую собаку.