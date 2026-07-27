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Общество

Губернатор Ростовской области сообщил о повреждениях в результате стихии

Слюсарь: в Ростовской области повреждены кровли 110 домов из-за стихии
Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

В Ростовской области из-за природной стихии повреждены кровли в 110 многоквартирных домах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс».

«Из них семь [домов] — в Ростове-на-Дону», — написал он.

По данным губернатора, электроснабжение восстановлено у 70% потребителей, энергетики уже вернули 80% поврежденных линий и подстанций. Частичные ограничения пока действуют в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске и в восьми районах области. Водоснабжение вернули во все муниципалитеты.

Слюсарь уточнил, что сейчас коммунальные службы разбирают поваленные ветром деревья. Власти планируют привлечь дендрологов Ботанического сада для спасения частично поврежденных деревьев и разработать программу по воспроизводству зеленых насаждений.

Ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростовскую область 25 июля. В Ростове-на-Дону повалило более тысячи деревьев, многие из которых упали на автомобили, также возникли перебои с электро- и водоснабжением. Из-за непогоды к врачам обратился 51 человек. В больницах, по данным Слюсаря, остаются 11 жителей, среди которых ребенок. Один человек не выжил.

Ранее губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников в Ростове-на-Дону.

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