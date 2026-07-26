Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Из-за разгула стихии в Ростовской области к врачам обратились более 50 человек

В Ростовской области из-за непогоды помощь врачей понадобилась 51 человеку

Из-за непогоды в Ростовской области к врачам накануне обратился 51 человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник рассказал, что в больницах остаются 11 жителей, среди которых ребенок. Он выразил соболезнования близким человека, который не выжил во время непогоды.

По словам главы области, медучреждения обеспечены резервными источниками электроэнергии и работают штатно. Слюсарь добавил, что во время непогоды по экстренному номеру 112 поступило более 8 тыс. звонков. Из-за возросшей нагрузки некоторые жители не могли дозвониться. Сейчас линия работает нормально.

До этого ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростов-на-Дону. В городе повалило более 1 тыс. деревьев, многие из которых упали на автомобили, также возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме того, в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы».

Ранее фельдшер доплыла до больного ребенка на лодке из-за подтопления деревни.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!