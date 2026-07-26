Из-за разгула стихии в Ростовской области к врачам обратились более 50 человек

Из-за непогоды в Ростовской области к врачам накануне обратился 51 человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник рассказал, что в больницах остаются 11 жителей, среди которых ребенок. Он выразил соболезнования близким человека, который не выжил во время непогоды.

По словам главы области, медучреждения обеспечены резервными источниками электроэнергии и работают штатно. Слюсарь добавил, что во время непогоды по экстренному номеру 112 поступило более 8 тыс. звонков. Из-за возросшей нагрузки некоторые жители не могли дозвониться. Сейчас линия работает нормально.

До этого ливни со шквалистым ветром обрушились на Ростов-на-Дону. В городе повалило более 1 тыс. деревьев, многие из которых упали на автомобили, также возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме того, в Ростовской области задерживаются 89 пассажирских поездов. Власти ввели режим ЧС. Местные жители признались, что «такого апокалипсиса не припомнят даже старожилы».

Ранее фельдшер доплыла до больного ребенка на лодке из-за подтопления деревни.