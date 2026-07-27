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Общество

Мужчину, пытавшегося увести ребенка с детской площадки, задержали в Москве

В Москве задержали мужчину, который пытался увести ребенка с детской площадки
Shutterstock

В Москве правоохранители задержали мужчину, который назвался «отцом» чужого ребенка и пытался его увести. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по столице сообщает РИА Новости.

Стражи порядка нашли и задержали 25-летнего мужчину. Предварительно, он приставал к восьмилетнему ребенку.

Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел полиции. Материалы по факту случившегося передали следователям для принятия процессуального решения.

Инцидент произошел 25 июля на детской площадке на улице Панфёрова рядом с метро «Вавиловская». По словам очевидца, неизвестный некоторое время находился возле площадки, наблюдал за детьми, затем подошел к ребенку, схватил его за руку, заявив: «Я твой папа», и попытался увести.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался похитить трехлетнего мальчика с детской площадки в Воронеже.

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