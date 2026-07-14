Неизвестный пытался похитить трехлетнего мальчика с детской площадки в Воронеже

В Воронеже неизвестный пытался увести трехлетнего мальчика с детской площадки во дворе ЖК «Современник», ребенка спасли очевидцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большой Воронежский».

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Неизвестный мужчина в черном подошел к ребенку, взял его за руку и попытался увести. Незнакомца заметила местная жительница, мужчина отпустил мальчика и поспешно скрылся.

По факту произошедшего проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается. Также правоохранителям предстоит выяснить, где находились родители мальчика и почему он остался без присмотра взрослых.

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