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Общество

Неизвестный пытался похитить трехлетнего мальчика с детской площадки в Воронеже

В Воронеже неизвестный пытался увести ребенка с детской площадки

В Воронеже неизвестный пытался увести трехлетнего мальчика с детской площадки во дворе ЖК «Современник», ребенка спасли очевидцы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Большой Воронежский».

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Неизвестный мужчина в черном подошел к ребенку, взял его за руку и попытался увести. Незнакомца заметила местная жительница, мужчина отпустил мальчика и поспешно скрылся.

По факту произошедшего проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается. Также правоохранителям предстоит выяснить, где находились родители мальчика и почему он остался без присмотра взрослых.

До этого в Бельгии пенсионерка пришла за внуком в детский сад и по ошибке ушла с чужим ребенком.

Ранее голый мужчина попытался похитить семилетнюю девочку на глазах у матери.

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