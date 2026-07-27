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Общество

Незнакомец пытался увести восьмилетнего ребенка с детской площадки в Москве

«ОМ»: в Москве мужчина хотел похитить ребенка, пытаясь выдать себя за его отца
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Москве мужчина пытался похитить восьмилетнего мальчика, назвав себя его отцом, сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 25 июля на детской площадке на улице Панфёрова рядом с метро «Вавиловская». По словам очевидца, неизвестный некоторое время находился возле площадки, наблюдал за детьми, затем подошел к ребенку, схватил его за руку, заявив: «Я твой папа», и попытался увести.

Школьник сумел вырваться, добежал до взрослых и связался с отцом. После этого мамы, находившиеся на площадке, вызвали полицию.

Спустя 10-15 минут мужчину нашли неподалеку и доставили обратно для разбирательства. При досмотре у него якобы обнаружили ножи и другие предметы. В полиции пока не коментировали ситуацию, обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее неизвестный пытался похитить трехлетнего мальчика с детской площадки в Воронеже.

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