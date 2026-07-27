В Подмосковье обновляют котельные, внедряя технологии ИИ и цифровой контроль

В Пушкино до конца 2026 года обновят и снабдят функциями ИИ еще 5 котельных

До конца текущего года в подмосковном Пушкино завершится капремонт ещё пяти котельных, а также планируется заменить девять участков теплосетей. Обновление объектов не заканчивается на этапе ремонта оборудования – котельные снабжаются современными технологиями, функциями искусственного интеллекта и цифровым контролем, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что применение в сфере ЖКХ современных устройств крайне важно, так как это позволяет оперативно получать информацию со всех котельных в городском округе, обрабатывать её, не привлекая людей – сами сотрудники остаются в комфортных условиях в диспетчерских.

«Внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это даёт преимущество, и мы заранее сможем увидеть проблемные участки», ― цитирует губернатора 360.ru.

Осмотревший ход работ реконструкции котельной «7 квартал» в Ивантеевке Воробьев подчеркнул, что это позволит улучшить условия жизни более 6 тыс. человек в 35 домах и соцобъектах. На данном этапе в котельной уже заменены три котла, насосы, системы водоподготовки, теплообменники, аккумуляторные баки и другое оборудование, а также обновлены фасад здания, кровля и окна.

Кроме того, работы продолжаются в котельной №16 по улице Смурнякова, причём здесь также меняют теплосети на участке в 1,3 км. Также ремонт уже провели ещё в двух котельных в Ивантеевке, а в посёлках Лесной, Зелёный Городок, Софрино обновили семь участков теплосетей.

На сегодняшний день ремонт продолжается ещё в шести объектах, результаты затронут 58 тыс. человек, 37 соцучреждений.

Напомним, до этого министр энергетики региона Сергей Воропанов сообщал, что после завершения отопительного сезона в области сразу начнётся активная модернизация системы теплоснабжения. Он уточнял, что всего в 2026 году планируется привести в порядок 224 котельные и 361 км тепловых сетей. Работы затронут более 2 млн жителей, 13 тыс. многоквартирных домов и около 2,7 тыс. социальных объектов.

В Московской области реализуется отдельная большая программа модернизации ЖКХ. Как отмечал ранее Воробьев, программа предполагает значительную модернизацию в течение пяти лет сети водоснабжения и котельных, что коснется порядка 60% населения.

Россиян ранее предупредили об изменениях в сфере ЖКХ.