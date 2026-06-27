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Общество

Россиян предупредили об изменениях в сфере ЖКХ

Депутат Аксененко: новые правила в сфере ЖКХ вступают в силу с 1 сентября
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

С 1 сентября в России вступает в силу единый регламент оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По словам парламентария, Минстрой установит порядок и сроки оформления таких актов. Если работы выполнены, должно быть понятно, кто их принимает, в какие сроки и на основании каких документов, пояснил Аксененко.

«Для жителей это означает больше прозрачности», — сказал он.

Еще одно изменение, по словам парламентария, затрагивает работу советов многоквартирных домов. Аксененко разъяснил, что избрание членов совета будет оформляться протоколом, который подпишут сами избранные лица. Человек должен понимать, что он избран, согласен участвовать в этой работе и берет на себя ответственность перед соседями, добавил он.

Кроме того, у собственников появится возможность распределить полномочия председателя совета между несколькими членами. По мнению Аксененко, в домах, где накопилось множество вопросов, единоличное управление неэффективно. Он отметил, что любые изменения, усиливающие роль жильцов и делающие работу управляющих организаций более прозрачной, являются шагом в верном направлении.

До этого в Общественной палате РФ сообщили, что до 1 января 2027 года пени за просроченную оплату услуг ЖКХ будут начисляться с 31-го дня просрочки исходя из 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга в день. С 91-го дня просрочки начинает действовать повышенная ставка — 1/130.

Ранее в Госдуме предложили национализировать систему ЖКХ.

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