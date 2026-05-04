В Подмосковье назвали даты отключения отопления

Подачу тепла в многоквартирные дома Московской области начнут отключать с 5 мая, полностью отопительный сезон завершат 12 мая. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

По его словам, решение приняли с учетом текущей погоды: температура на улице достигает 20°C и выше, однако в ближайшие выходные ожидается похолодание. В связи с этим власти решили не отключать отопление сразу, а сохранить циркуляцию системы до следующей недели.

Министр пояснил, что такой подход поможет избежать резких перепадов температуры в квартирах и позволит при необходимости быстро отреагировать на изменения погоды. При этом, как он отметил, избыточного тепла не будет, поскольку система уже работает в более мягком режиме.

Воропанов добавил, что после завершения отопительного сезона в регионе начнется активная модернизация системы теплоснабжения. В 2026 году планируется привести в порядок 224 котельные и 361 км тепловых сетей. Работы затронут более 2 млн жителей, 13 тыс. многоквартирных домов и около 2,7 тыс. социальных объектов.

