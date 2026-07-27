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Общество

Энергодар в Запорожской области полностью обесточен

Мэр Пухов: в Энергодаре не будет света в течение суток
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Энергодара Максим Пухов в своем канале в «Максе» сообщил, что город будет полностью обесточен на сутки.

«С 13:40 сегодняшнего дня (27 июля. — «Газета.Ru») Энергодар полностью обесточен, это необходимо для выполнения ряда работ в энергосистеме. Предварительно, полное отключение продлится около суток. После восстановления электроснабжения подключение микрорайонов будет, как и в последнее время, поочередным из-за дефицита мощности», — написал глава города.

Он добавил, что вся критическая инфраструктура города переведена на питание от резервных генераторов.

23 июля Пухов сообщал, что Энергодар оказался полностью без электроэнергии после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре города.

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 12 июля ВСУ ударили по автобусной остановке в городе, а затем по гражданскому автомобилю. Несовместимые с жизнью ранения получили четыре человека, еще четверо пострадали. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать.

Ранее ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре, есть пострадавшие.

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