Энергодар полностью обесточен после ночной атаки ВСУ

Пухов: Энергодар оказался без света после удара ВСУ на объект энергетики

Энергодар оказался полностью без электроэнергии после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Пухов.

«По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города», — уточнил градоначальник.

По словам Пухова, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за отсутствия света и проблем со стабильной работой системы водоснабжения подача воды в город в Энергодар по-прежнему невозможна, предупредил Пухов. Специалисты продолжат ремонтные работы системы водоснабжения сразу после восстановления надежного электропитания, добавил он.

Пухов подчеркнул, что все ответственные службы находятся на своих местах и продолжают работу.

20 июля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о сложной, но контролируемой ситуации в Энергодаре.

Город — спутник Запорожской АЭС Энергодар постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 12 июля ВСУ ударили по автобусной остановке в городе, а затем по гражданскому автомобилю. Несовместимые с жизнью ранения получили четыре человека, еще четверо пострадали. Также были атакованы магазин и медсанчасть. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал 12 июля самым кровавым днем для города и призвал МАГАТЭ отреагировать

Ранее ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре, есть пострадавшие.