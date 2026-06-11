Экс-вице-губернатор Новосибирской области попался с наркотиками

Бывшего первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова арестовали по делу о наркотиках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в номере Петухова в московском отеле нашли синтетический наркотик. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке запрещенных веществ. Отмечается, что бывшего чиновника отправили в СИЗО на два месяца.

8 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил об увольнении Петухова с должности его первого зама, на которой он был с октября 2015 года. Петухов отвечал за внутреннюю политику и социальную сферу в регионе, а также занимался координацией работы по СВО.

По данным MK.ru, Петухов делил второе-третье место по влиянию с другим вице-губернатором региона Владимиром Знатковым. Его полномочия перераспределят среди других членов правительства. Общественник Алексей Мазур предположил, что экс-вице-губернатор может быть ценным свидетелем для силовиков, а не конечной целью.

Ранее против экс-главы Минсельхоза Удмуртии Юдина возбудили дело о наркотиках.