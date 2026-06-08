Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Первый вице-губернатор Новосибирской области уволен с должности

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста
Shutterstock

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, передает РИА Новости.

Причины отставки не уточняются. По словам главы региона, обязанности, ранее закрепленные за первым вице-губернатором, временно будут распределены между другими заместителями губернатора. Травников также заявил, что до конца июня планирует внести изменения в структуру правительства Новосибирской области и администрации губернатора.

Петухов родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1994 году окончил Новосибирский юридический институт — филиал Томского государственного университета по специальности «Юриспруденция». Является кандидатом юридических наук. Петухов занимал должность первого заместителя губернатора, а также руководителя администрации губернатора и правительства региона с 2015 года.

Ранее экс-министр Шинделов получил новую должность в Новосибирской области.

 
Теперь вы знаете
Атака ВСУ на пассажирский поезд в Крыму, схема с «сертификатом грибника» и препараты для лечения опухоли мозга. Что нового к утру 8 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!