Первый вице-губернатор Новосибирской области уволен с должности

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов уволен со своего поста

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников, передает РИА Новости.

Причины отставки не уточняются. По словам главы региона, обязанности, ранее закрепленные за первым вице-губернатором, временно будут распределены между другими заместителями губернатора. Травников также заявил, что до конца июня планирует внести изменения в структуру правительства Новосибирской области и администрации губернатора.

Петухов родился 12 апреля 1968 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1994 году окончил Новосибирский юридический институт — филиал Томского государственного университета по специальности «Юриспруденция». Является кандидатом юридических наук. Петухов занимал должность первого заместителя губернатора, а также руководителя администрации губернатора и правительства региона с 2015 года.

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