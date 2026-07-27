Блогер кинул купюру в водоем на Мамаевом кургане и привлек внимание полиции

Полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру в водоем у памятника на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщили в региональном МВД.

По предварительной информации, мужчина бросил купюру номиналом 5 тыс. рублей в водоем у скульптуры «Стоять насмерть». После этого он стал наблюдать, как люди пытаются достать ее.

«Сотрудниками полиции назначена проверка с целью дачи правовой оценки произошедшего и принятия законного решения», — говорится в сообщении.

Действия мужчины могут быть расценены как нарушающие общественный порядок.

До этого в Москве на Китай-городе задержали стримера, который, по его словам, помахал рукой проезжавшему автозаку. Все случилось вечером 3 июля, когда блогер Виталий, ведущий трансляции на платформе Twitch, вышел в прямой эфир во время прогулки с друзьями по Китай-городу и со своими приятелями снимал окружающую обстановку. В один момент мимо проехал служебный автомобиль, которому блогер решил помахать. Его тут же задержали. Как рассказал молодой человек, силовики несколько раз ударили его по голове.

Ранее задержанному в Таиланде российскому треш-блогеру предъявили обвинения.