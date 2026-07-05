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В Москве во время стрима задержали блогера, помахавшего автозаку

На Китай-городе стример оказался в полиции после того, как помахал автозаку

В Москве на Китай-городе задержали стримера, который, по его словам, помахал рукой проезжавшему автозаку. Об этом сам блогер рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Все случилось вечером 3 июля, когда блогер Виталий, ведущий трансляции на платформе Twitch, вышел в прямой эфир во время прогулки с друзьями по Китай-городу и со своими приятелями снимал окружающую обстановку.

Спустя несколько минут блогер подошел к группе людей, которые предупредили его, что дальше по улице идти не стоит, поскольку его могут задержать. В этот момент мимо проехал автозак, которому стример помахал рукой. После этого из автомобиля выбежал сотрудник полиции и задержал молодого человека.

Сам Виталий рассказал каналу, что при задержании ему несколько раз нанесли удары по лицу и ногам. По его словам, в отделе полиции задержанных оскорбляли, а также применили электрошокер к одному из них. Кроме того, блогер утверждает, что у всех изъяли мобильные телефоны. Он заявил, что в отделе полиции его и других задержанных спрашивали, что они делали на Китай-городе, а также выясняли, употребляли ли они алкоголь или наркотические вещества.

По словам Виталия, у задержанных переписали паспортные данные, сфотографировали их, после чего отпустили без составления административных протоколов.

Ранее в Москве задержали иностранного блогера за съемку провокационных видео в метро.

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