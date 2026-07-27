Бельгия установила рекорд по смертности от жары

Nieuwsblad: в июне в Бельгии избыточная смертность от жары составила 48%

В июне в Бельгии от жары скончалось рекордное количество людей, пишет газета Nieuwsblad.

Журналисты уточняют, что в первый месяц лета от жары в Бельгии умерло на 2 000 человек больше по сравнению со средним уровнем смертности этого месяца. Уровень избыточной смертности составил 48% — показатель является самым высоким в Европе и значительно превышает аналогичную статистику соседних стран.

Отмечается, что во Франции уровень избыточной смертности составил в июне 23%, в Нидерландах — 13%.

28 июня газета Le Parisien со ссылкой на данные национальной службы здравоохранения Santé publique France писала, что во Франции на фоне аномальной жары с 24 июня зафиксировано примерно на 1 тысячу смертей сверх обычной статистики.

По информации ведомства, за три дня — 24, 25 и 26 июня — ежедневное число летальных исходов выросло с 0,9–1 тысячи до 1,2–1,4 тысячи случаев. Почти 85% умерших — люди старше 65 лет, причем рост смертности особенно заметен среди тех, кто оставался дома, особенно в парижском регионе.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.