Россиян предупредили об опасности использования ИИ на работе

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при работе с конфиденциальной информацией делает ее доступной для конкурентов. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» предупредил руководитель международного кадрового агентства «АмАлко» Гарри Мурадян.

«Когда мы говорим про коммерческое использование нейросетей, тут важно понимать одну очень важную переменную — это публичный сбор данных. Если это нейросеть, которая была поставлена специально для вашей компании закрытым контуром, это очень и очень дорого, но если это сделано, то вопросов нет», — объяснил специалист.

Однако, по его словам, если сотрудник загружает в общественный чат-бот какую-либо коммерческую информацию компании, в том числе выручку и штатное расписание, то она попадает в общий доступ. В итоге нейросети начнут ссылаться на эти данные, когда будут отвечать на запросы конкурентов компании.

HR-эксперт подчеркнул, что ИИ-сервисы могут даже упомянуть конкретные цифры.

Директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone, карьерный консультант Оксана Семенова до этого говорила, что использование искусственного интеллекта при поиске работы отразилось на рынке труда в России, а также усилило недоверие между компаниями и соискателями. По ее словам, теперь работодатели все чаще сомневаются в достоверности резюме кандидата, а новые сотрудники — с существенным различием обещаний и реальных условий.

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