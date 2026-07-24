Стало известно, какие профессии могут исчезнуть из-за автоматизации

Сегодня ряд профессий, в числе которых сортировщики, кассиры, погрузчики, специалисты по сбору данных и администраторы колл-центров, находятся под угрозой из-за автоматизации труда. Об НСН рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков.

«Есть два трека автоматизации. Первый — это автоматизация профессий, связанных с интеллектуальным трудом, здесь влияет цифровизация и искусственный интеллект. Второй — автоматизация профессий, связанных с физическим трудом, за счет роботизации и развития беспилотных систем», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что такие группы профессий объединяют рутинные и легко алгоритмически просчитываемые задачи. К специальностям, находящимся в зоне риска, относятся контролеры различных операций, работники складов и кассиры. Помимо этого, изменения могут затронуть младших специалистов-программистов, сотрудников, занимающихся сбором и обработкой данных, администраторов колл-центров и служб поддержки.

Однако, по словам Волкова, автоматизация будет сопровождаться и появлением новых профессий. Так, по мере распространения роботизированных систем могут стать востребованными операторы робототехники, специалисты по настройке программного обеспечения для таких комплексов, а также операторы беспилотных систем.

Правительство Австралии до этого представило первый национальный доклад о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, согласно которому наибольшему риску подвержены специалисты интеллектуального труда, тогда как представители рабочих профессий пока менее уязвимы.

Ранее была названа опасность ИИ, которая может стать угрозой для современной цивилизации.