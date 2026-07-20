Названы главные причины роста недоверия между работодателями и соискателями

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при поиске работы отразилось на рынке труда в России,а также усилило недоверие между компаниями и соискателями. Работодатели все чаще сомневаются в достоверности резюме кандидата, а новые сотрудники — с существенным различием обещаний и реальных условий. Об этом газете «Известия» сообщила директор проектов «Финансовые институты» Cornerstone, карьерный консультант Оксана Семенова.

Специалист подчеркнула, что одной из главных причин этой тенденции стало распространение генеративного ИИ. Сегодня соискатели все чаще используют нейросети как для улучшения структуры своего резюме, так и для преувеличения своих компетенций. Некоторые кандидаты приукрашивают свой опыт и навыки, а также преувеличивают достижения, которых в действительности даже может не быть.

По словам эксперта, такие несоответствия могут выявиться во время собеседования, проверки службы безопасности или испытательного срока. В итоге соискатель может столкнуться с отказом в трудоустройстве и нанести ущерб профессиональной репутации.

При этом Семенова отметила, что резюме, которые созданы с помощью ИИ, становятся все больше похожими друг на друга. На фоне этого кандидатам оказывается сложнее выделяться, особенно если у них нет реального опыта.

«Проблема не в том, что кандидаты используют ИИ. Проблема в том, что многие перестают добавлять собственный опыт, цифры и реальные достижения. В результате рекрутер получает десятки профессионально написанных, но практически неотличимых друг от друга резюме», — объяснила она.

Консультант также добавила, что работодатели сами влияют на снижения доверия. Зачастую компании описывают в вакансии идеальную корпоративную культуру и большие возможности для развития сотрудников. Однако это не всегда соответствует реальности и приводит к разочарованию специалистов.

При этом специалист подчеркнула, что сейчас профессиональная репутация постепенно становится более ценным активом, чем формальный опыт.

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