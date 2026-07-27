В Приморье на берег массово выбрасывается одна из самых ядовитых рыб в мире

В Приморском крае на берег массово выбрасывается одна из самых ядовитых рыб в мире — фугу. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Более 20 мертвых фугу нашли отдыхающие в устье реки Партизанской, которая впадает в Японское море. Из-за высокой токсичности рыбу не трогают даже птицы и дикие животные. Причиной нашествия тропических видов рыбы, в том числе фугу, назвали аномально теплую воду в регионе. В Приморском крае фугу встречалась и раньше, но сейчас ее количество резко возросло. По данным Amur Mash, местные рыбаки вылавливают ее практически ежедневно.

Кроме того, в туристических бухтах и в районе Находки продолжается активность акул. В частности, крупную хищницу заметили у берегов приморского города 1 июля. По словам очевидцев, акула плавала недалеко от станции Национального научного центра морской биологии. Предположительно, это — сельдевая акула, которая питается рыбой. Официальных случаев нападения этого вида на человека зафиксировано не было. Тем не менее близкое соседство с акулой вызывает серьезное беспокойство у местного населения.

До этого 2,5-метровую акулу видели в акватории Находки в конце июня.

Ранее акула пыталась откусить голову посетителя океанариума, решившего с ней поплавать.