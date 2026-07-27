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Общество

Вернувшимся с СВО осужденным помогут с социальной адаптацией

Путин подписал закон о социальной адаптации вернувшихся с СВО экс-заключенных
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о социальной адаптации и реабилитации после увольнения с военной службы для осужденных, которые приняли участие в специальной военной операции. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, государство окажет помощь в адаптации тем гражданам, которые отбывали наказание в виде лишения свободы или принудительных работ, а затем были призваны на военную службу либо заключили контракт с министерством обороны Российской Федерации. Аналогичные меры коснутся россиян, отбывавших наказание без изоляции от общества и впоследствии отправившихся на СВО.

После увольнения с военной службы государство окажет таким лицам помощь в адаптации, трудоустройстве, восстановлении документов, получении жилья и прохождении реабилитации. Для этого достаточно будет обратиться с письменным заявлением в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания.

17 июля правительство РФ предложило Госдуме расширить перечень статей УК, судимость по которым не является препятствием для заключения с Минобороны контракта на участие в СВО. Среди них — три вида контрабанды, участие в бандах и организация незаконной миграции. Осужденные за особо тяжкие преступления по-прежнему не смогут уйти на фронт.

Ранее глава ФСИН объяснил, почему в колониях осталось рекордно мало заключенных.

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