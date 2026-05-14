Глава ФСИН объяснил, почему в колониях осталось рекордно мало заключенных

Число заключенных в России впервые за многие годы опустилось ниже 300 тысяч и продолжает снижаться. Об этом заявил журналистам глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев, передает ТАСС.

На встрече с представителями СМИ он сообщил, что в конце 2021 года в следственных изоляторах и колониях находилось 465 тысяч человек, а сейчас — 282 тысячи. Из них 85 тысяч размещены в СИЗО и помещениях с аналогичными функциями при исправительных учреждениях.

Среди причин снижения численности заключенных Гостев назвал общий курс на гуманизацию наказаний, в рамках которого российские суды все чаще приговаривают обвиняемых к принудительным работам, ограничению свободы и другим мерам, не связанным с отбыванием срока в исправительной колонии.

Еще одним фактором снижения численности заключенных, по словам руководителя ФСИН, стала активная работа по отбору контрактников для российских Вооруженных сил, благодаря которой часть спецконтингента поступает на военную службу.

Ранее российский генерал оценил боевые качества участвующих в СВО заключенных.