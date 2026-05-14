Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Глава ФСИН объяснил, почему в колониях осталось рекордно мало заключенных

Глава ФСИН Гостев: в колониях и СИЗО России осталось 282 тысячи заключенных
Пресс-служба МВД РФ

Число заключенных в России впервые за многие годы опустилось ниже 300 тысяч и продолжает снижаться. Об этом заявил журналистам глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев, передает ТАСС.

На встрече с представителями СМИ он сообщил, что в конце 2021 года в следственных изоляторах и колониях находилось 465 тысяч человек, а сейчас — 282 тысячи. Из них 85 тысяч размещены в СИЗО и помещениях с аналогичными функциями при исправительных учреждениях.

Среди причин снижения численности заключенных Гостев назвал общий курс на гуманизацию наказаний, в рамках которого российские суды все чаще приговаривают обвиняемых к принудительным работам, ограничению свободы и другим мерам, не связанным с отбыванием срока в исправительной колонии.

Еще одним фактором снижения численности заключенных, по словам руководителя ФСИН, стала активная работа по отбору контрактников для российских Вооруженных сил, благодаря которой часть спецконтингента поступает на военную службу.

Ранее российский генерал оценил боевые качества участвующих в СВО заключенных.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!