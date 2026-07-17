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Правительство хочет допустить больше заключенных к службе по контракту. Кого будут брать в армию?

Правительство предложило сузить список статей, запрещающих службу по контракту
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Кабмин предложил Госдуме расширить перечень статей УК, судимость по которым не является препятствием для заключения с Минобороны контракта на участие в СВО. Среди них — три вида контрабанды, участие в бандах и организация незаконной миграции. Осужденные за особо тяжкие преступления по-прежнему не смогут уйти на фронт.

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о расширении списка статей Уголовного кодекса, осужденные по которым имеют право заключать контракт на службу в армии в период мобилизации, военного положения или в военное время. Пакет документов опубликован в думской электронной базе данных.

Из списка статей, препятствующих поступлению на службу, хотят исключить следующие:

* Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ);

* Участие в преступной группе или в нападениях, совершаемых ею (ч. 2 ст. 209 УК РФ);

* Участие в организованном преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ);

* Незаконное проникновение на охраняемый объект с созданием угрозы распространения гостайны (п. «б» ч. 2 ст. 215.4 УК РФ);

* Нарушение норм безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса (ст. 217.1 УК РФ);

* Незаконное обращение с ядерными веществами (ч. 1 и 2 ст. 220 УК РФ);

* Кража или вымогательство ядерных материалов (ч. 1 ст. 221 УК РФ);

* Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей и охраняемых биологических видов (ч. 1 ст. 226.1);

* Контрабанда наркотиков (ч. 1-3, п. «б» и «в» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ);

* Организация незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ);

* Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ).

«Проект федерального закона <…> направлен на расширение круга лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время»,
— говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что запрет сохранится для преступников, осужденных за преступления сексуального характера против несовершеннолетних, терроризм, диверсии, шпионаж, государственную измену и другие особо тяжкие преступления.

Разрешение служить

4 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий мобилизовать лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Исключение составили только осужденные по ряду тяжких или особо тяжких преступлений.

Служить по контракту заключенным разрешили в 2023-м: Госдума приняла такой закон 20 июня. Через четыре дня его подписал Путин, документ сразу был опубликован и вступил в силу.

В то же время был подписан закон, освобождающий от уголовной ответственности и погашающий судимость лиц, привлекаемых к участию в спецоперации и получивших государственную награду, либо уволенных со службы из-за получения инвалидности.

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Как объяснял депутат Госдумы Павел Крашенинников, новые нормы установили осужденным заключать контракты именно с Министерством обороны России, а не частными военными компаниями (ЧВК):

«Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находятся, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана».

Кроме того, в октябре 2024 года Путин подписал закон, разрешивший освобождать от ответственности лиц, изъявивших желание принять участие СВО, еще на этапе суда, не дожидаясь приговора. В следующем году он также утвердил закон, позволивший бывшим заключенным получать статус ветерана боевых действий.

В одном только 2025 году военные суды вынесли более 5 тыс. решений о прекращении уголовных дел против лиц, заключивших с Минобороны РФ контракт на участие в СВО, сообщал заместитель председателя Верховного суда России — председатель судебной коллегии по делам военнослужащих Владимир Хомчик.

«Там не могут быть заключены контракты только в отношении лиц, которые обвиняются в терроризме, обвиняются в половых преступлениях и так далее, — очень короткий перечень. А остальные могут заключать контракты и проходить службу в условиях специальной военной операции», — напоминал он.

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