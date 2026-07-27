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«Сбежать от реальности»: стало известно, почему россияне начали больше читать

«Читай-город»: более 50% россиян читают ради побега от реальности
Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock/FOTODOM

В России более половины любителей чтения с помощью книг стремятся сбежать от реальности. Также с помощью чтения люди отдыхают от гаджетов и переключают внимание, рассказал НСН гендиректор сети «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин.

«Мы выяснили, что более 50% читателей хотят уйти от реальности, расслабиться, набраться сил, побыть наедине с собой, — объяснил специалист. — Для кого-то это способ разгрузиться от телефона, переключить нагрузку с компьютера на книги. И еще одна важная категория — это библиофилы».

По словам Брычкина, для библиофилов характерно установление с произведением страстных отношений, погружение в книжный мир и поиск вдохновения.

До этого в пресс-службе издательства АСТ сообщили, что в России вырос интерес к литературе о работе мозга и когнитивных тренировках. За первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились на 61,2%. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления.

Аналитики выяснили, что молодые люди используют нейротренажеры для концентрации перед экзаменами, развития скорости чтения и периферического зрения. Профессионалы и креативные специалисты ищут способы справиться с выгоранием и повысить эффективность. Люди старше 60 лет рассматривают такие книги как профилактику когнитивных нарушений и сохранение ясности ума.

Ранее россиянам посоветовали регулярно читать книги вместе со своими детьми.

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