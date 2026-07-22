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Культура

Россияне массово «прокачивают» мозг

Продажи книг о работе мозга взлетели в России на 61%
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

В России вырос интерес к литературе о работе мозга и когнитивных тренировках. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ.

За первое полугодие 2026 года продажи таких книг увеличились на 61,2 %. Читатели интересуются научно-популярными изданиями о мозге и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления.

В научно-популярном сегменте внимание привлекла книга Татьяны Черниговской и Константина Анохина «Мозг и его «Я». Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?». В ней авторы обсуждают природу сознания, разума и человеческого «Я». Книга заняла первое место в ТОП-20 новинок АСТ нонфикшн за первое полугодие 2026 года. В целом, продажи книг Татьяны Черниговской выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Среди практических тренажеров лидирует Антон Могучий: продажи его книг почти удвоились. Популярны книги с таблицами Шульте для скорочтения и внимания, а также советские методики развития мозга. Например, «Советский тренажер. Высокоэффективные тренировки памяти и внимания, как у разведчика» занимает 11-е место в ТОП-20 бестселлеров АСТ на конец июня.

Аналитики выяснили, что молодые люди используют нейротренажеры для концентрации перед экзаменами, развития скорости чтения и периферического зрения. Профессионалы и креативные специалисты ищут способы справиться с выгоранием и повысить эффективность. Люди старше 60 лет рассматривают такие книги как профилактику когнитивных нарушений и сохранение ясности ума.

Исследование было приурочено ко Всемирному дню мозга, который отмечается 22 июля.

Ранее россияне начали активно использовать книги для борьбы с тревожностью.

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