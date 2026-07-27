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Общество

В Испании несколько тысяч человек умерли из-за жары

Премьер Санчес: более 3,8 тысяч жителей Испании умерли из-за жары
Emilio Morenatti/AP

С начала 2026 года в Испании более 3,8 тысячи человек умерли из-за экстремально жаркой погоды. Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, слова которого приводит издание El Pais.

По словам председателя правительства, текущий год стал одним из самых тяжелых по последствиям климатических аномалий. Кроме жары, Испания столкнулась с масштабными лесными пожарами, которые уже уничтожили около 150 тысяч гектаров территории страны. В огне погибли 13 человек.

Санчес подчеркнул, что климатический кризис сильнее затрагивает наиболее уязвимые категории населения. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди, дети, граждане с хроническими заболеваниями, а также те, кто вынужден работать на открытом воздухе при высоких температурах, отметил премьер.

До этого климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с «шествием глобального потепления по планете». Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса-градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация, где температура воздуха поднялась сразу на десять градусов. Климатолог назвал это «экстраординарным» явлением.

Ранее аномальная жара ударила по экономике Британии.

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