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Бизнес

Аномальная жара в июне ударила по экономике Британии

Bloomberg: июньская жара обошлась экономике Британии в $1,5 млрд
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Рекордная июньская жара, накрывшая Европу, нанесла экономике Великобритании ущерб в размере около 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным исследователей, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Европе. Волна экстремальной жары, как отмечается, привела примерно к 2,7 тыс. дополнительным летальным исходам только в Англии и Уэльсе.

Высокие температуры также сказались на производительности труда. В течение недели, начавшейся 22 июня, жители Великобритании в среднем работали примерно на 30 минут меньше обычного. Наиболее заметное сокращение рабочего времени зафиксировали среди людей, занятых физическим трудом или постоянно работающих в условиях жары, включая строителей и работников сельского хозяйства. При этом 3,6% участников исследования в этот период вовсе не выходили на работу.

Как отметили ученые из World Weather Attribution, последствия рекордной летней жары будут ощущаться экономикой еще долгое время. По их данным, экстремально высокие температуры ускоряют испарение влаги из почвы. Исследователи из 12 европейских стран пришли к выводу, что это повышает вероятность засухи в 80 раз.

По мнению специалистов, неурожаи, снижение уровня воды в реках и на важных судоходных маршрутах, а также негативное влияние жары на производство энергии, включая атомную энергетику, способны в дальнейшем привести к ускорению инфляции.

Ранее сообщалось, что жителей Токио предупредили об аномальной жаре.

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