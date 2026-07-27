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Общество

«Лига защиты врачей» оценила меры по удержанию молодых кадров в медицине

«Лига защиты врачей» не поддержала жесткие меры удержания кадров в медицине
Shutterstock

Если в сфере медицины начнут применять слишком жесткие, принудительные меры по удержанию молодых кадров в профессии, то это в перспективе грозит обратным эффектом – люди начнут терять интерес к этой сфере. Кроме того, такие подходы противоречат праву людей на свободу выбора места работы, заявил в беседе с НСН президент «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин.

Он согласился, что если начнет действовать программа закрепления молодежи в определенных медучреждениях, то в первые годы ее реализации может и будет положительный результат, однако в будущем дефицит кадров станет глубже и будет наблюдаться на этапе обучения из-за нехватки студентов в медвузах.

Комментируя способы решения кадровых проблем в сфере здравоохранения, Гальперин призвал пересмотреть уровень зарплат.

«Как минимум уровень заработной платы у медработников должен быть на том уровне, который прописан в указе президента, — подчеркнул он. — Врач должен зарабатывать две средние зарплаты по региону. Это тот минимум, который гарантирует адекватные условия проживания, адаптации специалиста и его профессиональный рост».

Госдума до этого приняла законопроект, предусматривающий обязательное заключение договора о целевом обучении для студентов медицинских и фармацевтических вузов. Согласно документу, студенты-бюджетники медвузов обязаны в течение первого года обучения заключить договор о целевом обучении, если получат соответствующее предложение и соответствуют требованиям заказчика. Законопроект также закрепляет за выпускниками право самостоятельно выбирать регион и конкретное место работы.

Ранее сообщалось, что в России усовершенствуют систему наставничества и целевого обучения в медвузах.

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