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Общество

Россиянки украли почти 5 кг пахлавы в Турции и попытались смыть ее в унитаз

Baza: россиянки пытались смыть в унитаз почти 5 кг украденной пахлавы в Турции
Shutterstock/Resul Muslu

Российские туристки попались в Турции на краже пахлавы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, компания девушек отдыхала в турецком отеле с системой «все включено». В конце отдыха они захотели увезти с собой на родину «бесплатные» сладости. Каждая вынесла с ужина по контейнеру пахлавы — общий улов составил почти 5 кг. Однако уйти далеко не удалось. Туристок заметили сотрудники администрации отеля и потребовали либо оплатить украденное, либо пригрозили вызвать полицию. Россиянки испугались и попытались смыть пахлаву в унитаз, однако он засорился. В итоге девушки оплатили отелю ущерб и вернулись домой, но без турецкого угощения.

До этого специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая напомнила туристам главные правила поведения в отелях со системой «все включено». По ее словам, в ресторанах можно класть в тарелку три вида закусок в небольшом количестве и подходить за добавкой, если что-то понравится. Выносить еду из зоны питания запрещено. Если все-таки захочется взять что-то с собой, эксперт посоветовала попросить об этом на выходе из ресторана.

Ранее были названы продукты, которые не стоит есть на шведском столе.

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