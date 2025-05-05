Эксперт по этикету рассказала о главных ошибках отдыхающих по системе «все включено»

Большое количество еды на тарелке, вынос продуктов из ресторана и пренебрежительное отношение к персоналу являются самыми распространенными ошибками туристов, которые проживают в отелях с системой «все включено». Об этом «Москве 24» рассказала специалист по этикету и клиентскому сервису Надежда Коломацкая.

По ее словам, в ресторанах можно класть в тарелку три вида закусок в небольшом количестве и подходить за добавкой, если что-то понравится. Выносить еду из зоны питания не стоит, так как в некоторых ресторанах есть напоминания об этом, предупредила специалист. Если хочется взять что-то с собой, она советует попросить об этом на выходе из ресторана.

Коломацкая добавила, что на отдыхе важно корректно относиться к персоналу отеля.

«Надо уважать и тех, кто отдыхает рядом: не устраивать в публичных местах телефонных переговоров по громкой связи, просмотров фильмов во всеуслышание и ссор. Все это может мешать окружающим», — заключила она.

Директор по продажам интернет-магазина туров Travelata.ru Александр Лира до этого говорила, что система «все включено» в Турции остается самой популярной среди российских туристов во время разгара сезона. На втором месте по популярности — система «ультра все включено».

Ранее были названы продукты, которые не стоит есть на шведском столе.